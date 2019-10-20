العملية التركية في سوريا تُخرج نشطاء مغاربة وأكراد للاحتجاج

على الرغم من تعليق العملية التركية في الشمال السوري، بعد اتفاق تركي أمريكي، خرج متظاهرون، اليوم الأحد، في العاصمة الرباط للتنديد بالعملية العسكرية التركية “نبع السلام”.

وحضر المظاهرة، التي احتضنها، صباح اليوم الأحد، محيط السفارة التركية في المغرب، العشرات من النشطاء الأمازيغ، وشهدت مشاركة الجالية الكوردية المقيمة في المغرب.

يذكر أن المغرب كان قد شارك في الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، الذي انعقد بدعوة من مصر، في أعقاب انطلاق عملية “نبع السلام” العسكرية، التي تنفذها تركيا ضد المسلحين الأكراد على الخط الحدودي، الذي يفصلها عن شمال سوريا.

وعلى الرغم من أن الاجتماع خرج بقرار اتخاذ “إجراءات عاجلة” للرد على تركيا، تشمل خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية، والسياحية معها، إلا أن المغرب اعتبر أن البيان العربي “لا يعبر بالضرورة عن موقفه”.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن عزم إبداء المغرب لتحفظه على القرار العربي، كان لرغبة منه في عدم الخروج من التوجه العام للاجتماع العربي، إلا أن الموقف، الذي اتخذته القمة لا يعبر بالضرورة عن موقف المغرب.