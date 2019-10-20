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علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على المظاهرات، والاحتجاجات، التي يشهدها لبنان، حاليا، بطريقتها الخاصة، واصفة إيها بـ”الست”.
وكتبت أصالة في تغريدة، نشرتها على حسابها في “تويتر”، أن “الشّعب عامل متل الستّ اللي ما بتطلب الانفصال، إلا إذا شريكها خانها، وبالغ في خيانتها… وأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده”.
واشتعلت المظاهرات في مناطق كثيرة في لبنان، لليوم 4 على التوالي، بينما دعا المتظاهرون إلى مواصلة الاحتجاجات، مساء اليوم الأحد.
ويطالب المحتجون بإسقاط الحكومة، وتحقيق مجموعة من المطالب، مؤكدين رفضهم للإصلاحات، التي قدمها وزير المالية اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة أصالة تشبه الوضع في لبنان بـ”المرأة التي طفح ميلها من خيانة زوجها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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