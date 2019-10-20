كانت مخبأة في حذاءه الرياضي.. توقيف برازيلي حاول تهريب الكوكايين في مطار مراكش

تمكنت عناصر الشرطة في مطار مراكش المنارة، منتصف نهار اليوم الأحد، من توقيف مواطن برازيلي، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو في حالة تلبس بتهريب مخدر الكوكايين، وذلك في إطار الجهود المكثفة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم ضبط المشتبه فيه عند وصوله إلى المغرب، قادما إليه من مطار لشبونة في البرتغال، حيث تم العثور بحوزته على 600 غرام من مخدر الكوكايين، مخبأة بعناية في حذائه الرياضي، كما كشفت عملية الفحص بالصدى وجود عدة كبسولات من المخدر نفسه في أمعائه.

وحسب المصدر ذاته، فإنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية في المستشفى لتفريغ كبسولات مخدر الكوكايين، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني، والدولي.