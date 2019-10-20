برشلونة يكثف مراقبته للاعب مغربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني كثف، مؤخرا، مراقبته لنجم مغربي، استعدادا للتعاقد معه في الفترة القادم، من أجل تدعيم صفوف "البلوغرانا".

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الإدارة الرياضية في برشلونة، تواصل جمع المعلومات عن المغربي أمين حارث لاعب شالكه، وفقًا لسياسة البارسا التي تهتم بمراقبة أبرز اللاعبين الشباب المتألقين في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد مسؤولي برشلونة سيتواجد اليوم الأحد في مباراة شالكه وهوفنهايم، بالدوري الألماني، لمشاهدة حارث عن قرب.

وأوضحت أن سعر حارث صاحب الـ22 عامًا يزيد بشكل سريع، بسبب أدائه المميز هذا الموسم، حيث إنه حتى الآن أحرز 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويستطيع حارث شغل كل المراكز في وسط الملعب، وهو ما جعله محط أنظار أكثر من نادٍ كبير في أوروبا مؤخرًا.