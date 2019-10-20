شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا والان مع التفاصيل

حذرت سفارة دولة الإمارات في كولومبو، مواطني الدولة من السفر إلى سريلانكا إلا في الحالات القصوى والاضطرارية.

ودعت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع بعثة الدولة في الحالات الطارئة على الرقم التالي 0094112301601، أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر الرقم 0097180044444.