شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غد الإثنين والان مع التفاصيل

تسيير الخطوط الجوية اليمنية، غداً الإثنين، عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين، على النحو التالي : رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله :604. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا . رقم الرحله :648. Advertisements خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 2230 مساء. الوصول: 0100 فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 22 اكتوبر 2019م.. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1700 مساء. الوصول: 1945 مساء .

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