شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مستشفى ردفان لمواجهة الكوليرا والان مع التفاصيل

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دعماً جديداً لمستشفى ردفان العام في محافظة لحج، لمواجهة وباء الكوليرا المنتشر في المديرية . وسلم فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للمستشفى شحنة أدوية وسوائل وريدية مخصصة لعلاج مرض الكوليرا . ويأتي الدعم الإماراتي للمستشفى في إطار جهود لتمكين المستشفى من تقديم العلاج المجاني لأهالي المديرية نظراً للظروف المعيشية الصعبة.



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