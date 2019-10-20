رسمياً.. 'الانيق' يضم حامي عرين النفط

2019-10-20 | 20:27
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اعلن نادي الطلبة، تعاقده رسمياً مع حارس مرمى نادي النفط علي ياسين لحماية عرين الفريق في الموسم الحالي 2019/ 2020.
"الانيق" تنفس الصعداء اخيراً، بعد عودته رسمياً الى الدوري العراقي الممتاز، لتسديده الديون التي كانت بذمته من مستحقات لاعبين سابقين في صفوفه.
وذكر النادي في بيان مقتضب أن "الحارس علي ياسين، يوقع على كشوفات الأنيق قادما من النفط".
وكان الانيق قد تعاقد في وقت سابق مع الحارس الدولي السابق نور صبري في بداية الانتقالات الصيفية، لكن الاخير فضل الانتقال الى النجف في نهاية المطاف.
وذكر النادي في بيان مقتضب أن "الحارس علي ياسين، يوقع على كشوفات الأنيق قادما من النفط".
وكان الانيق قد تعاقد في وقت سابق مع الحارس الدولي السابق نور صبري في بداية الانتقالات الصيفية، لكن الاخير فضل الانتقال الى النجف في نهاية المطاف.
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