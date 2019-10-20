بشار رسن يتواجد في تدريبات الصقور ولم يلتحق بـ بيرسبوليس.. تعرف على السبب

بيرسبوليس تغلب اليوم الاحد على بايكان 2-1 في الاسبوع السابع من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

وقال بهروز دزهبود، وكيل اعمال بشار رسن في حديث للسومرية نيوز، إن "بشار رسن لم يسافر الى ايران حتى الان، كونه يحتاج الى تمديد الـ"فيزا" الخاصة به في العراق قبل العودة الى إيران".



واوضح أن "رسن، فضل التدرب مع فريقه السابق القوة الجوية خلال فترة تواجده في بغداد من اجل الحفاظ على لياقته، قبل الالتحاق بفريقه خلال الايام القليلة المقبلة".