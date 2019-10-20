بشار رسن يتواجد في تدريبات الصقور ولم يلتحق بـ بيرسبوليس.. تعرف على السبب

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2019-10-20 | 20:15
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بعد عودة المنتخب الوطني لكرة القدم، من كمبوديا الى بغداد، تواجد نجم اسود الرافدين بشار رسن في العاصمة ولم يسافر حتى الان الى ايران من اجل الالتحاق بفريقه بيرسبوليس.
وقال بهروز دزهبود، وكيل اعمال بشار رسن في حديث للسومرية نيوز، إن "بشار رسن لم يسافر الى ايران حتى الان، كونه يحتاج الى تمديد الـ"فيزا" الخاصة به في العراق قبل العودة الى إيران".
واوضح أن "رسن، فضل التدرب مع فريقه السابق القوة الجوية خلال فترة تواجده في بغداد من اجل الحفاظ على لياقته، قبل الالتحاق بفريقه خلال الايام القليلة المقبلة".
يذكر ان رسن خاص مع اسود الرافدين، مباراتي هونغ كونغ في البصرة وكمبوديا خارج الديار خلال الاسبوع الماضي في التصفيات المزدوجة من كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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