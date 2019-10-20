مقتل واصابة ستة جنود داخل قاعدة في ولاية جورجيا الأمريكية

وقال العقيد باتريك هاستد، المتحدث باسم قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية، إن "ثلاثة جنود قتلوا وتم تحويل 3 آخرين إلى مستشفى (وين آرمي كميونيتي)، حيث تجري معالجتهم حاليا".

وأضاف هاستد أن "التحقيقات حول الحادث جارية وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا"، موضحا أن أسماء الجنود الذين لقوا حتفهم سيكشف عنها غدا الاثنين.