وطني الصالات يحقق فوزاً معنوياً على البحرين ويودع التصفيات الآسيوية

2019-10-20 | 19:34
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غادر المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، التصفيات الاسيوية، بالرغم من فوزه على البحرين 2-1 في الجولة الرابعة من تصفيات منطقة غرب آسيا لبطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في تركمانستان.
ويحصل أول فريقين من كل مجموعة في تصفيات غرب آسيا على بطاقة التأهل المباشرة للنهائيات، في حين يتقابل الفريقين الحاصلين على المركز الثالث من أجل تحديد صاحب بطاقة التأهل الخامسة في منطقة غرب آسيا.
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