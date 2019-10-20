وطني الصالات يحقق فوزاً معنوياً على البحرين ويودع التصفيات الآسيوية

رياضة 2019-10-20 | 19:34 994 مشاهدة غادر المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، التصفيات الاسيوية، بالرغم من فوزه على البحرين 2-1 في الجولة الرابعة من تصفيات منطقة غرب آسيا لبطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في تركمانستان. المنتخب الوطني تغلب في الجولة الاولى على فلسطين بنتيجة 6-3 وفي الجولة الثانية خسر امام الكويت بنتيجة 4-1، فيما خسر بالجولة الثالثة امام الامارات بنتيجة 3-2. ويحصل أول فريقين من كل مجموعة في تصفيات غرب آسيا على بطاقة التأهل المباشرة للنهائيات، في حين يتقابل الفريقين الحاصلين على المركز الثالث من أجل تحديد صاحب بطاقة التأهل الخامسة في منطقة غرب آسيا.



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