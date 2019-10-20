مانشستر يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول في البريميرليج

قطار ليفربول استمر في السير ودهس جميع المنافسين خلال المباريات الماضية والتي بلغت 8 لقاءات، قبل أن يوقفه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

شوط أول كان مثير للغاية وشهد توازناً نسبياً، لكن مانشستر يونايتد كان الأفضل، قبل أن يسجل ماركوس راشفورد في الدقيقة 36، وسط مطالبة من ليفربول بمخالفة على ليندلوف، لكن مارتن أتكينسون حكم المباراة يحتسب الهدف، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.



بدأ كلوب تغييراته بخروج أوريجي بديل صلاح في المباراة، ليدخل بدلًا منه تشامبرلين قبل أن يسحب هندرسون ويدفع بأدم لالانا.

أخيرًا دخل النجم نابي كيتا بدلًا من فينالدوم، ليستنفذ يورجن جميع تغييراته، بينما المدرب النرويجي سولشاير لايزال لم يجري أي تبديل.

أول تبديلات سولشاير كانت ماركوس راشفورد، بعد أن كان يونايتد يقف جيدًا في الدفاع، من أجل تنشيط الهجوم، ليدخل مارسيال بدلًا منه.

في الدقيقة 85 جاء الهدف، أدم لالانا يسدد من مرة واحدة بعد تمريرة رائعة من روبرتسون، ليخطف نقطة صعبة للغاية أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.



واصل ليفربول الخطورة من خلال تشامبرلين وأرنولد ولكن الكرة تذهب إلى المدرجات هنا وهناك.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ليصل ليفربول إلى النقطة 25 ولايزال في الصدارة، بينما مانشستر يونايتد يصل للنقطة 10 في المركز الثالث عشر.

