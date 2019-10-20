بالفيديو.. الحظ يعاند ميمي في مباراة الدحيل وام صلال

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2019-10-20 | 18:58
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وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب محمد مونتاري في الدقيقة 65، مستفيدا من الركلة الركنية التي احتسبها الحكم تقدم لها ادميلسون وارسل كرة عالية داخل منطقة جزاء أم صلال حاول الحارس ابعادها ولكنها وجدت مونتاري لها بالمرصاد ليطلق صاروخا قويا سكن الشباك واعلن عن تقدم الدحيل في المباراة.
المواجهة شهدت مشاركة نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي" في الدقيقة 67 بدلاً من صاحب الهدف مونتاري، حيث قاتل النجم العراقي من اجل تسجيل هدف وتعزيز تقدم فريقه، إلا ان الحظ عانده مرتين، الاولى بتألق حارس أم صلال والثانية بسبب القائم.
المواجهة شهدت مشاركة نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي" في الدقيقة 67 بدلاً من صاحب الهدف مونتاري، حيث قاتل النجم العراقي من اجل تسجيل هدف وتعزيز تقدم فريقه، إلا ان الحظ عانده مرتين، الاولى بتألق حارس أم صلال والثانية بسبب القائم.
الدحيل ارتقى الى الصدارة برصيد 17 نقطة،فيما توقف رصيد ام صلال عند النقطة 5 في المركز التاسع.
المحرر: محمد خليل
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