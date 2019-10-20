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بالفيديو.. الحظ يعاند ميمي في مباراة الدحيل وام صلال

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2019-10-20 | 18:58

بالفيديو.. الحظ يعاند ميمي في مباراة الدحيل وام صلال

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ارتقى فريق الدحيل الى صدارة دوري نجوم قطر، بتغلبه على ام صلال 1-0 في المباراة التي اقيمت على استاد حمد الكبير بالنادي العربي في مباراة اقيمت لصالح الجولة السابعة.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب محمد مونتاري في الدقيقة 65، مستفيدا من الركلة الركنية التي احتسبها الحكم تقدم لها ادميلسون وارسل كرة عالية داخل منطقة جزاء أم صلال حاول الحارس ابعادها ولكنها وجدت مونتاري لها بالمرصاد ليطلق صاروخا قويا سكن الشباك واعلن عن تقدم الدحيل في المباراة.

المواجهة شهدت مشاركة نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي" في الدقيقة 67 بدلاً من صاحب الهدف مونتاري، حيث قاتل النجم العراقي من اجل تسجيل هدف وتعزيز تقدم فريقه، إلا ان الحظ عانده مرتين، الاولى بتألق حارس أم صلال والثانية بسبب القائم.

 

الدحيل ارتقى الى الصدارة برصيد 17 نقطة،فيما توقف رصيد ام صلال عند النقطة 5 في المركز التاسع.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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