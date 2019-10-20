مصرع 3 جنود أمريكيين في حادث خلال تدريب بجورجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 3 جنود أمريكيين مصرعهم وجرح 3 آخرون في ولاية جورجيا، الأحد، في حادث تعرّضت له مدرّعتهم، وفق إعلان الجيش الأمريكي.

ولم يكشف الجيش تفاصيل عن طبيعة الحادث الذي فتح تحقيق لكشف ملابساته، واكتفى بالقول إنه وقع خلال تدريب في قاعدة فورت ستيورات في ولاية جورجيا.

وجاء في بيان الجيش أن الحادث "شمل 6 جنود توفي 3 منهم على الأثر، ونقل 3 إلى مستشفى وين آرمي كوميونيتي لتلقي العلاج وتقييم إصاباتهم".

وقال قائد فرقة المشاة الثالثة الميجور جنرال طوني أجوتو "إنه يوم مفجع".

وينتمي الجنود الذين كانوا داخل مدرعة قتالية من نوع "برادلي" إلى لواء المدرّعات الأول.