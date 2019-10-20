تقدم ليبرالي وتراجع يميني بانتخابات سويسرا

حقق حزب الخضر مكاسب كبرى في الانتخابات البرلمانية في سويسرا التي جرت اليوم الأحد، فيما تراجع حزب الشعب اليميني المتطرف، وفق نتائج أولية.

ووفقا لمحطة (إس.آر.إف) التلفزيونية، تراجع حزب الشعب اليميني المتطرف 3.1 نقطة إلى 26.3% في حين زادت حصة حزب الخضر 5.6 نقطة بحصوله على 12.7% من أصوات الناخبين.

كما تقدم حزب الخضر الليبراليين، وهو حزب أصغر يميل بدرجة أكبر لتيار الوسط، بحصوله على 7.6%، مما يجعل نصيب حزبي الخضر متجاوزا لنسبة 20% من الأصوات إذا قرر الحزبان التحالف.

ويجعل نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا للناخبين القول الفصل في القضايا الرئيسية عبر إجراء استفتاءات، لكن نتائج اليوم الأحد تظهر أن موجة أحزاب الخضر التي اجتاحت أوروبا قد وصلت إلى سويسرا.





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وحافظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي ليسار الوسط، على المركز الثاني بحصوله على 16.5% من الأصوات في حين حل الحزب الليبرالي الراديكالي، يمين الوسط، في المركز الثالث بحصوله على 15.%.

لكن حزب الخضر تخطى الحزب الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي لتيار الوسط وله مقعد في المجلس الاتحادي.

وتتشارك الأحزاب الأربعة نفسها المناصب الوزارية خلال السنوات الـ60 الماضية.

وتوجه السويسريون، صباح الأحد، إلى مراكز الاقتراع في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تحقق الأحزاب الخضراء خلالها مكاسب بفضل أصوات الناخبين المهتمين بقضايا المناخ.

وتضم قاعدة الناخبين 5.3 مليون سويسري لديهم حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يضم 200 مقعد، ومجلس الشيوخ الذي يضم 46 مقعدا.

ووفقا للتقاليد السياسية السويسرية لا يمكن للخضر تولي مناصب وزارية إلا بعد الحصول على نتائج قوية في حدثين انتخابيين على التوالي على الأقل.