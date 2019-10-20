مقتل قيادي بالقاعدة في عملية أمنية بتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تونس، الأحد، مقتل قيادي في تنظيم القاعدة وإصابة آخر خلال عملية لمكافحة الإرهاب وسط غربي البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، لـ"فرانس برس": إن "قياديا إرهابيا في جماعة عقبة بن نافع قتل خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات العسكرية والحرس الوطني في منطقة القصرين الجبلية" قرب الحدود الجزائرية.
وأضاف أن "إرهابيا" آخر أصيب خلال العملية المستمرة في المنطقة المذكورة؛ حيث تنشط مجموعات إرهابية دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن هويتهما.
وجماعة عقبة بن نافع هي فرع محلي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي.
وتبقى منطقة القصرين الجبلية الحدودية معقلا لمجموعات إرهابية بينها جند الخلافة المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.
وتواظب قوات الأمن التونسية على تنفيذ عمليات تمشيط في هذه المنطقة من وقت لآخر.
ومنذ 2011 واجهت تونس هجمات إرهابية عدة أسفرت عن مقتل عشرات الجنود والشرطيين، إضافة إلى مدنيين وسياح أجانب.
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