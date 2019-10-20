الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جائزة لعالم لغة ألماني لجهوده في مكافحة تأثير اللغة الإنجليزية

تعاني عدة لغات من تأثير اللغة الإنجليزية عليها لعوامل متعددة، واللغة الألمانية هي واحدة من هذه اللغات التي تم إقحام العديد من التعبيرات الإنجليزية فيها، وهو ما حاول عالم لغة ألماني مقاومته لسنوات، ليتم تكريمه مؤخرا.

تم الإعلان عن فوز عالم اللغة الألمانية بيتر أيزنبيرغ بجائزة "ياكوب غريم" للغة الألمانية، حيث تسلم الأستاذ المتقاعد في جامعة بوتسدام الجائزة، والتي تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو، اليوم السبت (19 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) بمدينة كاسل الواقعة غرب ألمانيا.

وحصل على هذه الجائزة اللغوية في الماضي ممثلو كوميديا وموسيقيون وساسة بسبب طرق تعاملهم مع اللغة الألمانية، أما أيزنبيرغ فيحصل عليها هذا العام نظرا لجهوده في أبحاث النحو الألماني.

وقال رئيس لجنة منح الجائزة، هيلموت غلوك، : "حتى الآن نال هذه الجائزة ممارسون عمليون للغة، والآن وبعد 19 عاما يحصل أحد أصحاب النظريات عليها".

وينتقد أيزنبيرغ استخدام اللغة الإنجليزية في التعامل بالألمانية، موضحا أن الكلمات الإنجليزية في حد ذاتها لا تمثل مشكلة على اللغة الألمانية لاحتوائها على إمكانيات فائقة لدمج التراث اللغوي الأجنبي في داخلها.

ويرى أيزنبيرغ، والبالغ 79 عاما من العمر، أن المشكلة تكمن في استخدام الكلمات الأجنبية بأسلوب "ينطوي أحيانا على إساءة استخدام"، مؤكدا على وجهة نظره بما وقع خلال الأزمة المالية حيث ظهرت نصوص تتضمن كلمات إنجليزية "لا يمكن لأحد أن يفهمها"، على حد تعبيره.

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وبالنسبة للجائزة ذاتها، فهي تحمل اسم "ياكوب غريم"، والذي كان هو وشقيقه فيلهلم مولعين بقصص الأدب الشعبي الألماني، من مجموعة الكتاب الرومانسيين في مدينة هايدلبيرغ الألمانية.

اعتبر الشقيقان إحياء التراث والثقافة الألمانية هدفا لهما ليتوجهان نحو الدراسات اللغوية ثم يبدئان لاحقا تصنيف القاموس الألماني لتتبع تطور اللغة الألمانية والتعرف على أصولها.

كما أسهم الشقيقان في تطوير فقه اللغة على المستوى الألماني والعالمي على حد سواء، وخلفا مئات الأعمال الأدبية الخالدة للأطفال والكبار.

وبعد وفاة فيلهلم، أقام ياكوب في مدينة كاسل حيث عمل محاضرا للأدب واللغة الألمانية.