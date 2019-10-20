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خبير في الارصاد يحذر من منخفض جوي بدأ يتشكل في بحر العرب

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

خبير في الارصاد يحذر من منخفض جوي بدأ يتشكل في بحر العرب

خبير في الارصاد يحذر من منخفض جوي بدأ يتشكل في بحر العرب

عدن - الخليج 365

حذر الاخصائي في الارصاد الجوية علي جمال باتيسير من منخفض جوي بدأ يتشكل في بحر العرب .

 

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وقال باتيسير، في منشور له بالفيسبوك، "المركز الرسمي المخول برصد الأعاصير في بحر العرب وخليج البنغال ( الهند - نيودلهي ) يرصد : منخفض جوي في شرق وسط بحر العرب ، هذا المنخفض مصحوب بغطاء كثيف من السحب المنخفضة ( خصوصا الركامية منها) والمتوسطة والعالية".

 

واضاف "يتوقع المركز تعمق هذا المنخفض خلال الساعات القادمة ، كما يتوقع تحركه شمال شرق موقعه ثم بعد ذلك سيغير مساره إلى غرب - شمال غرب باتجاه السواحل العمانية واليمنية".

 

وتابع "هناك احتمالية بتعمق الحالة إلى إعصار خلال الأيام القادمة ، والله أعلم ، التغيير وارد" .

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