الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا

الأحد 20 أكتوبر 2019 الخليج 365 حذرت سفارة دولة الإمارات في كولومبو، مواطني الدولة من السفر إلى سريلانكا إلا في الحالات القصوى والاضطرارية.

ودعت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع بعثة الدولة في الحالات الطارئة على الرقم التالي 0094112301601، أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر الرقم 0097180044444.

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