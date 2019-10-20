60 محترفا سعوديا في احتواء النزاعات يشاركون في تنمية اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، أن التعاون السعودي الأمريكي أثمر عن تأهيل أكثر من 60 شابا محترفا من مختلف الوزارات في المملكة في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات، ليكونوا مستعدين ومجهزين بالمعرفة لا سيما وأن المستقبل يتطلب حل المشكلات المعقدة والمتفاقمة يوميا في مناطق الصراع، وعلى وجه التحديد العمل على الإسهام في تنمية اليمن.

وأكد خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل الاستقرار الثانية التي ينظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن نجاح ورشة العمل الأولى هي انعكاس على الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية المتينة ذات التأثير القوي.

وأشار إلى أن الورشة الثانية التي حضرها بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، ووفد مكتب شؤون النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار في وزارة الخارجية الأمريكية، وممثلين عن الجانب السعودي من مختلف القطاعات الحكومية، ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سلطت الضوء على أهمية الاستقرار في الدول وبذل المزيد من الجهود والعمل على تحقيقه للحد من الصراعات التي تهدد الأمن وتعرقل سبل الاستقرار في الدول والمنطقة.