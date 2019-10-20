المتظاهرون يطالبون بإبعاد هيمنة حزب الله على لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعالت هتافات آلاف المتظاهرين الذين تدفقوا على شوارع لبنان احتجاجا على الكلمة التي ألقاها الأمين العام لميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابية حسن نصرالله، وقال فيها إنه لا يؤيد استقالة الحكومة، وإن البلاد ليس لديها متسع من الوقت لمثل هذه الخطوة نظرا للأزمة الاقتصادية الحادة.

وهتف اللبنانيون، قائلين «كلن يعني كلن ونصرالله واحد منن»، في إشارة إلى رغبتهم في إبعاد جميع رموز السلطة الحاكمة عن المشهد السياسي، بما في ذلك ميليشيات حزب الله وزعيمها حسن نصر الله.

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وهدد نصرالله بنزول أنصاره إلى الشارع، قائلا «حركتنا مش بسيطة، إذا ننزل على الشارع ده مش قرار بسيط، يعني البلد كله بيروح لمسار مختلف، إن شاء الله ما يجي وقته، وإذا جه وقته ستجدونا جميعا في الشارع في كل المناطق وسنغير كل المعادلات».

ورفض المتظاهرون تهديد نصرالله، وقال بعضهم «نحن نريد الدولة، ونرفض دويلة يديرها شخص مختبئ»، في إشارة إلى سلطة حزب الله الواسعة على القرار اللبناني.

وعلق رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، لـ»سكاي نيوز عربية» قائلا «يجب إلغاء هيمنة الميليشيات والأحزاب على القرار الرسمي»، مضيفا «استقالة الحكومة لا تعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس، بل يجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة، فهو يمارس قبضة حديدية على لبنان والحكومة».

على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع استقالة وزراء حزبه من الحكومة بسبب عجز الحكومة عن معالجة الوضع الاقتصادي، وطالب بتشكيل حكومة جديدة، وسط استمرار الاحتجاجات.