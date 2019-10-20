شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب " تبحث ملف تطوير مراكز الشباب والملاعب بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الإهمال الذي تتعرض له مراكز الشباب، وعدم استكمال منظومة التطوير والتحديث ببعض الملاعب، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة.

وأضافت اللجنة، أن قضية تطوير مراكز الشباب كانت ولا تزال على رأس الأولويات ، وأن الدولة حققت طفرة كبيرة في هذا الملف ولكن حجم التطلعات ما يزال كثيرًا؛ ولن ينتهي إلا بالتأكد من تطوير كافة المراكز الشبابية بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

وأشارت اللجنة، إلى أن التطوير لن يتوقف فقط عند الأبنية والمعدات والأجهزة الموجودة؛ بل سيشمل بناء الإنسان فكريًا وثقافيًا وبدنيًا، ومن خلال تطوير العامل البشري الموجود بها، بالإضافة إلى المحافظة على الملاعب الموجودة، وكذلك العمل على سرعة إنجاز الملاعب المقرر إنشاؤها.

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وأكدت اللجنة، أن الرياضة تمثل قضية أمن قومي للدولة المصرية، وأن القيادة السياسية تؤمن تمام الإيمان بأن الرياضة آلية مهمة لتقدم الشعوب، ولذا فهي توفر كل الدعم اللازم لتطويرها ونهضتها، وخصوصًا وأنها تتعلق بجيل الشباب؛ أمل الأمة وحاضرها ومستقبلها.