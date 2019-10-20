شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. الانتهاء من قاعدة بيانات كاملة لمصر نهاية عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى:
رئيس البرلمان: الانتهاء من قاعدة بيانات كاملة لمصر نهاية عام 2019
وزير الرياضة أمام البرلمان: تم رصد موازنة كبيرة لتطوير مراكز الشباب
"مشروعات البرلمان" توافق على قرض 200 مليون دولار لتوفير وظائف جديدة
"إسكان النواب" توافق عقوبة الحجز حال استمرار مخالفة إقامة المبانى بدون ترخيص
عبد العال: أطمن الرأى العام قانون الأحوال الشخصية سيرى النور بالانعقاد الحالى
رئيس البرلمان: تعديل القانون لتشديد عقوبة عدم سداد النفقة يهدف لحماية الأسرة
نقيب الصحفيين يعلن عودة قطعة أرض أكتوبر كمشروع سكنى للنقابة
رئيس النواب: تركيا تنتهج تصرفات "بربرية".. وقدمنا بيانا للبرلمان الدولى
البرلمان يوافق على تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف
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