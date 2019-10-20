موجز السياسة.. الانتهاء من قاعدة بيانات كاملة لمصر نهاية عام 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى:

رئيس البرلمان: الانتهاء من قاعدة بيانات كاملة لمصر نهاية عام 2019