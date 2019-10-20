" الأعلى للإعلام" ينظم مع اليونيسيف مائدة مستديرة لتعزيز التربية الإيجابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف مائدة مستديرة تعقد بمقرالمجلس يوم 30 أكتوبر الجارى ، لمناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الايجابية وانهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال. ويشارك فى المائدة 40 من الصحفيين بالصحف القومية والحزبية والخاصة والاعلاميين بمحطات الاذاعة والقنوات بالهيئة الوطنية للاعلام والخاصة.

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