شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: انتهاكات أردوغان مسلسل لا ينتهى.. ويجب مقاضاته دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد، إن انتهاكات أردوغان مسلسل لا ينتهى فبالرغم من اتفاق وفق إطلاق النار فى سوريا إلا أنه اخترق هذا الاتفاق وبادر بضرب المدنيين والعزل داخل الأراضى السورية لافتا إلى أن أردوغان يجب أن يحاكم دوليا بسبب انتهاكاته فى دمشق.

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أضاف الهضيبى، لـ"الخليج 365"، أن أردوغان أراد أن يغطى على فشل سياساته فى تركيا بالحرب على سوريا بعدما تراجعت شعبيته بشكل كبير داخل تركيا، ولا يخفى على أحد أن تراجع شعبيته جاء بسبب ممارساته القمعية ضد شعبه ففى السجون التركية يقبع الآلاف من الرجال والنساء، وكذلك من القضاة والصحفيين وضباط الشرطة.

ولفت نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن حزب العدالة والتنمية التركى فشل فى إدارة الأزمة ولم يكن الهدف من الحرب على سوريا هو الدفاع عن حقوق تركيا ضد الأكراد وإنما كان الهدف الرئيس هو الاحتلال والغزو التركى للأراضى السورية.