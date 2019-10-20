شكرا لقرائتكم خبر عن علاء والى: قضاء مصر شامخ وأصيل والمحكمة الدستورية إحدى قلاعه الحصينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا، استطاعت التغلب على العديد من التحديات التى واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات.

وشدد والى على أن القضاء المصرى شامخ ونزيه، وأن المحكمة الدستورية العليا هى إحدى قلاعه الحصينة.

وأضاف والى: "القضاء المصرى، سلاح العدل فى أيدى المصريين جميعا، لذلك نفخر كلنا بمؤسساته الرصينة وفى مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، فهنيئا لها ولرئيسها ولأعضائها بمناسبة اليوبيل الذهبى ودائما قضاء مصر شامخ وأصيل".

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يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد احتفلت أمس بيوبيلها الذهبى فى ذكرى مرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء الدستوري المصري يدافع عن الحريات والحقوق للمواطنين، ويمارس دوره الرقابي على النصوص التشريعية لضمان اتساقها مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحكمة نجحت على مر تاريخها في تطوير أدائها لترتقي إلى مكانة متقدمة إقليميًا ودوليًا بسبب استقلالها وقدرتها على تجاوز أي عراقيل لممارسة دورها الذي لا ينعزل عن مجريات الأحداث.