السفير السعودي في بيروت: إجلاء 132 مواطنًا من لبنان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن السفير السعودي في بيروت، وليد بخاري، أنه تم إجلاء 132 مواطنًا من لبنان اليوم الأحد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وكان بخاري يشرف على سلامة المواطنين السعوديين أثناء مغادرتهم لبنان أمس.

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وبث عدد من المواطنين المغادرين، فيديوهات من مطار بيروت للسفير أثناء لقائه بهم، حيث أكد بخاري أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نصت على الاهتمام بالمواطن السعودي في أي مكان.

وكانت السفارة السعودية في لبنان أعلنت في وقت سابق نجاح خطة إدارة الأزمات والطوارئ، بإجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجر السبت.

واندلعت التظاهرات في لبنان منذ أيام، ضد تردي الأوضاع الاقتصادية، وتفشي الأزمات، فضلًا عن نية حكومة سعد الحريري فرض ضرائب على اتصالات التطبيقات المجانية.