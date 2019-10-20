انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
شهدت مدينة طوخ، مساء اليوم الأحد، انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق خالي من السكان، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بوقوع انهيار جزئي بمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ملك "ورثة عبدالغني إمام".
وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في مدينة طوخ إلى موقع المنزل، وتبين أنه خالي من السكان، ولأنه منزل قديم ومتهالك انهار الجزء الخلفي منه.
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