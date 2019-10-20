القبض على متهم في جريمة قتل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
ألقت الأجهزة الأمنية في بني سويف القبض على متهم هارب في جناية قتل ابن عمه، بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية بينهما في نجع مهدي الأخرم بمركز الفشن جنوب المحافظة.
ووردت معلومات إلى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، باختباء "فرج س." والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل ابن عمه، بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية، في المنطقة الجبلية غرب مدينة سمسطا.
وتشكل فريق بحث من العميد مجدي لطفي مفتش مباحث الجنوب، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، والرائد هشام الخولي رئيس مباحث سمسطا، بإشراف اللواء محمد عبدالوهاب مدير المباحث لضبط الجاني.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم، وبحيازته بندقية آلية استخدمت في الجريمة.
وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
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