قوات الجيش اليمني تكبد مليشيا الحوثي 13 قتيلًا وجريحًا

حققت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، تقدما استراتيجيا شرقي مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، عقب موجهات تكبدت خلالها مليشيا الحوثي المتمردة 13 قتيلا وجريحا في صفوفها. قتيلا وجريحا في صفوفها.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن قوات الجيش حررت تبة "الخضر"، المطلة على الطريق الرابط بين مديرتي صالة ودمنة خدير، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في التبة ما أسفر عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا وإصابة 10 آخرين. على الطريق الرابط بين مديرتي صالة ودمنة خدير، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في التبة ما أسفر عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا وإصابة 10 آخرين.

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