وزير خارجية الأردن يبحث مع وزير ألماني قضية فلسطين وأزمة سوريا

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نلز أنين، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - على استمرار العمل بهدف تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن بحث خطوات البناء على مخرجات لقاء القمة الذي جمع عاهل الأردن

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الملك عبدالله الثاني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي.



وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حذّر الصفدي من خطورة استمرار حال الجمود في العملية السلمية خصوصا في ضوء الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام وفق حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل.



وثمن وزير خارجية الأردن موقف ألمانيا الداعم لحل الدولتين ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي أسهم الدعم الألماني في مواجهة أزمتها المالية والتأكيد على أهمية استمرار دورها.



واستعرض الجانبان التطورات في الأزمة السورية وسبل تفعيل الجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي لها ومعالجة ما أنتجته الأزمة من تبعات، خصوصا في ما يتعلق بقضية اللجوء التي أكد الصفدي أنها مسؤولية دولية يجب أن تترجم برامج مستمرة لمساعدة اللاجئين ومشاركة الدول المستضيفة لتحمل أعبائها.