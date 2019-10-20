وزير الخارجية العراقي يستقبل سفير البحرين في بغداد

استقبل محمد علي الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق، في مكتبه بوزارة الخارجية، صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين في بغداد، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

ووفقا لما نشر على وكالة أنباء البحرين، خلال اللقاء، عبر محمد علي الحكيم عن تقديره للجهود التي

بذلها السفير طوال فترة عمله، وذلك في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مما أسهم في تعزيز التعاون المُشترَك بينهما، معربًا عن ثقته باستمرار مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، متمنيًا للسفير كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

من جانبه، أعرب السفير صلاح علي المالكي عن اعتزازه وتقديره لوزير خارجية جمهورية العراق على ما لقيه من دعم ومساندة والذى مكنه من أداء مهامه بكل يسر في تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية العراق والارتقاء بها نحو آفاق أرحب.