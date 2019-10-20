البرهان يرأس وفد السودان بالقمة الروسية الأفريقية في سوتشي

يشارك السودان في أعمال القمة الروسية الأفريقية التي تعقد يومي ٢٣ و ٢٤ أكتوبر الجاري، وتستضيفها مدينة سوتشي الروسية. الجاري، وتستضيفها مدينة سوتشي الروسية. وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن السودان سيشارك في القمة بوفد رفيع المستوى، بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

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