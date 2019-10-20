يشارك السودان في أعمال القمة الروسية الأفريقية التي تعقد يومي ٢٣ و ٢٤ أكتوبرالجاري، وتستضيفها مدينة سوتشي الروسية.
وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن السودان سيشارك في القمة بوفد رفيع المستوى، بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يرأس وفد السودان بالقمة الروسية الأفريقية في سوتشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.