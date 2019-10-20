الكرملين: بوتين وأردوغان يواصلان الاتصالات المباشرة بشأن سوريا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأنه من المحتمل أن يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتصالاتهما المباشرة بشأن العملية العسكرية التركية في سوريا.
الوضع في سوريا..لافتا إلى أن الأحداث في شمال شرق سوريا تسبب قلقًا شديدًا وقد تلحق أضرارا بعملية التسوية السياسية".
وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "بشكل عام فإن الجانبين الروسي والتركي على تواصل بشكل دائم، ولا يمكن استبعاد أن الرئيسين سيستمران في التواصل بشكل مباشر بشأن
ومن المقرر أن يجتمع بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية يوم 22 أكتوبر، وقال بيسكوف في وقت سابق إن الرئيسين يعتزمان مناقشة الوضع في شمال شرق سوريا.
تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا وبدأت بضربات جوية ضد القوات الكردية، وتهدف العملية إلى إنشاء منطقة عازلة لحماية الحدود التركية، وتعتقد أنقرة أن اللاجئين السوريين قد يتمكنون من العودة إلى بلادهم من تركيا.
يشار إلى أنه في 9 أكتوبر شنت
وانتقدت سوريا العملية التركية باعتبارها عدوانًا، وأدان المجتمع الدولي تصرفات أنقرة.
وفي 17 أكتوبر توصلت الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووافقت تركيا على وقف عمليتها العسكرية لمدة 120 ساعة للسماح للمقاتلين الأكراد من تحالف القوات الديمقراطية السورية بمغادرة المنطقة الأمنية الحدودية التي كانت تنشئها أنقرة.
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