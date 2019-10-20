الجامعة العربية تحذر من طمس الهوية الفلسطينية باستهداف العملية التعليمية

حذرت جامعة الدول العربية من محاولات طمس الهوية الفلسطينية باستهداف العملية التعليمية للشعب الفلسطيني باعتبارها أحد أسس وأعمدة الصمود والتشبث بالحقوق والأرض.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين السفير سعيد أبو علي أمام أعمال الاجتماع المشترك التاسع والعشرين بين مسؤولي التعليم في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة .

وأوضح أبو علي أن الاجتماع يعقد في ظل حرب إسرائيلية شاملة ضد الوجود والحقوق الفلسطينية وإمعان سلطات الاحتلال في محاولات فرض الأمر الواقع على الأرض التي كان آخرها اقتحام 400 مستوطن لساحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

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واستنكر محاولات تصفية "الأونروا" التي تقدم دوراً حيوياً لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، داعياً دول العالم إلى العمل على تمديد ولاية الأونروا وفق تفويضها الأصلي حتى يتمكن المجتمع الدولي من تنفيذ قراراته الخاصة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرار 194.

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ودعا إلى فضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والخروج بتوصيات تسهم في تحقيق تقم المسيرة التعليمية وتحسين جودة التعليم للفلسطينيين بما يمكنهم من الارتقاء بمؤسسات دولتهم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها لترتقي إلى مستوى الدول المتقدمة.