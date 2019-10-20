رتل عسكري سوري في طريقه إلى شمال شرق البلاد

توجه آلاف المقاتلين من الجيش السوري برفقة آليات ودبابات إلى مناطق شمال شرق سوريا، اليوم الأحد، للانتشار في المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد .

وأكد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية "عبرت تلك القوات البالغ قوامها أكثر من 12ألف جندي جسر سد الفرات في طريقها إلى مدينة الرقة للانتشار في ريف الرقة ومناطق شمال شرق سوريا التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) ".

وقال المصدر إن القوات التي توجهت اليوم هي الدفعة الثانية من القوات السورية التي سوف تنتشر في مناطق شمال سوريا ، على أن تتبعها دفعات وأرتال عسكرية أخرى .

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