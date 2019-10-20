كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش السوري تتوجه إلى شرق الفرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مصدر ميداني، مساء اليوم الأحد، أن ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش السوري تتوجه إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة.

وصرح مصدر ميداني سوري، أن أرتالا من ألوية مدرعة من الجيش السوري، في طريقها إلى شرق الفرات، في ريف الحسكة شمال سوريا للانتشار.

وقال المصدر، إن "أرتال من الجيش السوري تتوجه إلى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة"، وأضاف أن "الأرتال العسكرية مؤلفة من ثلاثة ألوية مدرعة".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، أنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين، بريف الحسكة، شمال شرق سوريا، وذلك ضمن اتفاق تعليق العملية العسكرية مع تركيا، والذي تم بوساطة أميركية.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابريل، في بيان إنه "كجزء من اتفاق تعليق العملية العسكرية مع تركيا، والذي تم بوساطة أمريكية، اليوم أخلينا مدينة رأس العين من كل مقاتلينا، ليس لدي أي مقاتلين في هذه المدينة بعد الآن".

وأفاد مراسل في الحسكة في وقت سابق، بانسحاب كافة عناصر تنظيم "قسد" من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا شمالي المحافظة بعد خروج قافلة عسكرية للتنظيم من المدينة باتجاه مدينة الحسكة.

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وأشار المراسل إلى أن جميع أحياء مدينة "رأس العين" أصبحت تحت سيطرة القوات التركية ومسلحي الميلشيات "التركمانية" الموالية له بعد إخلائها من قبل مسلحي الميلشيات الكردية.