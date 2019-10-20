كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الهدنة التي سعت إليها واشنطن شمال شرقي سوريا صامدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلاً عن وزير الدفاع مارك إسبر، أن "الهدنة التي سعت إليها واشنطن شمال شرقي سوريا صامدة".

ونقل الرئيس الأمريكي عن إسبر، أن "وقف إطلاق النار صامد، ووقعت مواجهات محدودة انتهت بسرعة، الأكراد يعيدون انتشارهم في مناطق جديدة".

وينص الاتفاق الذي أعلن الخميس الماضي، على انسحاب القوات الكردية من منطقة حدودية مع تركيا، مقابل وقف الهجوم التركي الذي بدأ في التاسع من أكتوبر.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن "تفاؤله" بالوضع في سوريا في مقابلة مع قناة"أيه بي سي" بثت الأحد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "هناك معارك قليلة نسبيا، بعض القصف المتقطع بالأسلحة الخفيفة وبعض قذائف الهاون"، ورفض اتهامات مفادها أن الاتفاق الذي تفاوض في شأنه ونائب الرئيس مايك بنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصب في مصلحة أنقرة، وعلق: "أجرينا مفاوضات شاقة، وتوصلنا إلى النتيجة، التي أرسلنا الرئيس ترامب من أجلها".

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تركيا تدخل رأس العين بعد انسحاب "قسد"

وكانت تركيا قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن مقاتلين أكرادا ينسحبون من بلدة رأس العين السورية الحدودية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "قافلة تضم نحو 55 عربة دخلت رأس العين فيما غادرت قافلة من 86 عربة باتجاه تل تمر".

وبعد محادثات دارت يوم الخميس الماضي مع بنس، وافقت تركيا على تعليق هجومها العسكري شمال سوريا لخمسة أيام، شرط أن تنسحب القوات الكردية من المنطقة الحدودية التي تريد أنقرة جعلها "منطقة آمنة"، على أن تنهي هذا الهجوم إذا وفَّى الأكراد بالتزاماتهم، وهدد الرئيس رجب طيب أردوغان باستئناف الهجوم إذا لم ينسحب الأكراد.

وأضافت وزارة الدفاع: "ليس هناك أي عائق أمام انسحاب" القوات الكردية و"أنشطة الانسحاب من المنطقة وإخلاؤها تتم بالتنسيق مع نظرائنا الأمريكيين".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد وقت قصير على الإعلان التركي أن قوات سوريا الديمقراطية أنهت بشكل كامل انسحابها من مدينة رأس العين الحدودية.