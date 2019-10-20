كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير يمني: 514 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين خلال عشرة أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبت تقرير حقوقي يمني، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية (514) انتهاكاً بحق المدنيين في محافظات تقع تحت سيطرتها عليها أو المحافظات والمدن، التي ما زالت تتعرض لهجمات من قبل عناصرها، خلال العشر الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري.

وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.

ووثق التقرير من بين تلك الانتهاكات 51 حالة قتل بينهم 14 طفلاً و6 نساء، كما تسببت الميليشيا بمقتل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد هم الأب والأم وثلاثة أطفال، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء أثناء ملاحقة سيارتهم، ورصدت الشبكة 34 إصابة بينهم 7 أطفال و5 نساء.

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وتوزعت بقية الانتهاكات بين الاختطافات والاعتداء على الممتلكات والتفجير والمداهمة لمنازل المواطنين وإغلاق محلات تجارية وغيرها.

وذكرت الشبكة، أن فريق الرصد والتوثيق الميداني التابع لها وثّق وقوع (187) حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية في (4) محافظات، هي تعز والحديدة والضالع وإب، بينها تفجير منزل شيخ قبلي بمنطقة العود في إب.

كما رصد الفريق الميداني (102) حالة اعتقال واختطاف للمواطنين خلال ذات الفترة، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في عرقلة كل الجهود، التي ترمي إلى إحلال السلام كما تقوم ببيع مواد الإغاثة في الأسواق السوداء وحرمان المواطنين منها.