كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي: أتوقع أن تفي واشنطن بوعودها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه من الممكن أن تفي الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها، وألا تلجأ لأساليب تستهدف تعطيل اتفاق بين البلدين الحليفين بحلف الأطلسي، والذي أوقفت بموجبه أنقرة هجومها شمال شرقي سوريا، مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة.

وقال الرئيس التركي، إن "الهجوم سيستأنف إذا لم يكتمل الانسحاب خلال هذه المدة"، وأضاف متحدثا في تجمع في اسطنبول أنه أبلغ دول الاتحاد الأوروبي، ووفدا أمريكيا بأن تركيا ستستأنف العملية العسكرية إذا فشل الاتفاق.

"قسد" تنسحب من رأس العين

أعلنت تركيا، اليوم، أن مقاتلين أكرادا ينسحبون من بلدة رأس العين السورية الحدودية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "قافلة تضم نحو 55 عربة دخلت رأس العين، فيما غادرت قافلة من 86 عربة باتجاه تل تمر".

وبعد محادثات دارت يوم الخميس الماضي، مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وافقت تركيا على تعليق هجومها العسكري في شمال سوريا لخمسة أيام، شرط أن تنسحب القوات الكردية من المنطقة الحدودية، التي تريد أنقرة جعلها "منطقة آمنة"، على أن تنهي هذا الهجوم إذا وفَّى الأكراد بالتزاماتهم، وهدد أردوغان باستئناف الهجوم إذا لم ينسحب الأكراد.

وأضافت وزارة الدفاع "ليس هناك أي عائق أمام انسحاب" القوات الكردية و"أنشطة الانسحاب من المنطقة وإخلاؤها تتم بالتنسيق مع نظرائنا الأمريكيين".

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وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد وقت قصير على الإعلان التركي، أن قوات سوريا الديمقراطية أنهت بشكل كامل انسحابها من مدينة رأس العين الحدودية.