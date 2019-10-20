كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة العشرات من طلاب جامعة سودانية جراء هجوم مليشيات إخوانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اصيب العشرات من طلاب جامعة الزعيم الأزهري في السودان بإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الأحد، بسبب اعتدتاء مليشيات مسلحة تابعة لفلول نظام المؤتمر الوطني الإخواني المخلوع على طلاب الجامعة.
وأكد مصدر طبي، على وصول نحو 12 حالة إلى مستشفى بحري والمستشفى الدولي، مصابين بطعنات بأسلحة بيضاء وكسور في أماكن مختلفة.
ويأتي هذا فيما هاجمت مليشيات إخوانية أخرى، مجموعة من المواطنين كانوا يتجمهرون لحضور محاكمة الشرطي نزار النعيم بمحكمة التحقيقات الجنائية بمنطقة الخرطوم بحري.
وأكد النعيم في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الجريدة"، في وقت سابق، على امتلاكه أدّلة تبثت تورّط ضباط من الشرطة في فض الاعتصام أمام القيادة العامة في صباح التاسع والعشرين من رمضان، وهي العملية، التي أدت لمقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة واختفاء العشرات من المعتصمين.
وأشار النعيم، إلى أن الإخوان نظموا قبل أيام من فض الاعتصام معسكرا تدريبيا بالقرب من مدينة شندي، شمال الخرطوم، وأشركوا فيه عددا من ضباط وأفراد الشرطة إلى جانب عدد من أفراد الكتائب الإخوانية.
ويربط البعض أحداث جامعة الزعيم الأزهري بعدد من الأحداث الدموية، التي وقعت في عدد من الجامعات خلال الفترة التي سبقت الثورة، والتي يعتقد أن كتائب طلاب المؤتمر الوطني هي التي كانت وراءها.
ومن أشهر تلك الأحداث، تلك التي وقعت في جامعة أمدرمان الإسلامية في سبتمبر 2017، وراح ضحيتها ثلاثة طلاب ورفضت إدارة الجامعة الموالية للتنظيم وقتها كشف الحقائق عن الحادثة.
لكن مصادر طلابية أكدت على دخول مليشيات طلابية تابعة للمؤتمر الوطني إلى حرم الجامعة لفض ركن نقاش، وكانت ترتدي زيا رسميا ومدججة بأسلحة نارية وبيضاء يعتقد أنها كانت مخزنة بدار تتبع لأحد التنظيمات الطلابية الإخوانية الرئيسية في منطقة الخرطوم.
السودان
مرحلة انتقالية
وفي 21 أغسطس من العام الجاري، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.
المجلس السيادي يصدر مرسوم دستوري
وأصدر المجلس السيادي السوداني، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
حمدوك يؤدي اليمين الدستورية
وفي 21 أغسطس الماضي، أدى "حمدوك"، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
المسيرة التعليمية
وولد عبد الله حمدوك في كردفان 1956 بالخرطوم، ودرس حتى نال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الخرطوم، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
خبرة تزيد عن 30 عامًا.
ويتمتع "حمدوك"، بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجالات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، لا سيما في مجالات الحكم والتحليل المؤسساتي وإصلاح القطاع العام والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد.
المسيرة المهنية
وبدأت مسيرنه المهنية في عام 1981، فور حصوله على البكالوريوس في الخرطوم. فعمل في وزارتي المالية والزراعة، ونال ثقة المحيطين به، وأصبح مسؤولاً كبيراً في فترة ما بين 1981-1987 ، في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، ثم انتقل في الثمانينيات من القرن الماضي إلى زيمبابوي وعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية لمنظمة العمل الدولية.
وفي عام 1995، أصبح كبير المستشارين الفنيين في المنظمة بجنوب أفريقيا وموزامبيق، كما شغل في وقت سابق منصب كبير المستشارين التقنيين في الفترة ما بين 1995- 1997، في منظمة العمل الدولية بزيمبابوي، وعمل خبيراً للسياسات الاقتصادية، في الفترة ما بين 1997 - 2001، في مصرف التنمية الأفريقي في ساحل العاج.
ومنذ عام 2001، ترأس "حمدوك"، مجموعة من أنشطة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مثل إدارة سياسات التنمية، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والتكامل الإقليمي، والحكم والإدارة العامة.
وفي الفترة ما بين 2003 -2008 شغل منصب المدير الإقليمي لاتحاد أفريقيا والشرق الأوسط، وقد طلب منه عمر البشير، رئيس السودان السابق، تولي وزارة المالية لكنه رفض ذلك، وبعد الإطاحة بالبشير، عاد إلى البلاد، ولكن ليكون رئيساً للوزراء وليس وزيراً المالية.