كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: أنقرة تريد من واشنطن الالتزام بالاتفاقات حول "المنطقة الآمنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تريد من الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بالاتفاقات، التي توصلت إليها مع أنقرة، حول "المنطقة الآمنة"، شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس التركي، أمام حشد في ولاية ريزا "اتفقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية على خروج المسلحين من المنطقة الآمنة خلال 120 ساعة، وسأبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه المواضيع مجددا يوم الثلاثاء المقبل".

وأوضح أردوغان أنه "في غضون 9 أيام من عملية نبع السلام تم تحييد 765 إرهابيا وتحرير ألف و500 كيلو متر مربع من الإرهابيين".

وتابع الرئيس التركي، قائلا "سنعمل على تأمين المنطقة الآمنة في سوريا وخططنا ومشاريعنا جاهزة وسنتخذ خطواتنا على هذا الأساس".

وحول عملية "نبع السلام"، أكد الرئيس التركي على ضرورة الالتزام بالاتفاق (التركي-الأمريكي)، وإلا سيستأنف العملية من حيث توقفت فور انتهاء مهلة الـ120 ساعة".

وعن مهلة الـ120 ساعة، أشار أردوغان إلى أن الاتفاق كان مع واشنطن وليس مع الإرهابيين، ونتمنى من الأمريكيين الالتزام بوعودهم هذه المرة"، وختم أردوغان قائلا "عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا لا نشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد".

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