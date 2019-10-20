كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأردني يحذر من استمرار حال الجمود في عملية السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أيمن الصفدي، وزير الخارجية والمغتربين الأردني، اليوم الأحد، التحذير من خطورة استمرار حال الجمود في عملية السلام في ظل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين الأردني، خلال لقاء جمعه ووزير الدولة في الخارجية الألمانية، نلز أنين في عمان، اليوم، وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، فإن "الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تقوض فرص تحقيق السلام وفق حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل".

وثمن الصفدي موقف ألمانيا الداعم لحل الدولتين ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، التي أسهم الدعم الألماني في مواجهة أزمتها المالية والتأكيد على أهمية استمرار دورها.

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كما بحث الجانبان تطورات الأزمة السورية وسبل تفعيل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي لها ومعالجة ما أنتجته الأزمة من تبعات، خصوصا في ما يتعلق بقضية اللجوء.

وأكد الصفدي على أن قضية اللجوء تعد مسؤولية دولية يجب أن تترجم برامج مستمرة لمساعدة اللاجئين ومشاركة الدول المستضيفة لتحمل أعبائها.

وأكد الجانبان على "استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي وبحثا خطوات البناء على مخرجات لقاء القمة، الذي جمع الملك عبدالله الثاني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي".