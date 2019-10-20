كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية العراقية: بغداد غير ملتزمة بتسلم عناصر "داعش" الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحّاف، اليوم الأحد، أن العراق غير معني بتسلم العناصر الأجنبية في تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، وأنه معني فقط بتسلم الإرهابيين في التنظيم من، الذين يحملون الجنسية العراقية، مضيفاً أن "على بلدانهم التكفل بهم".

وقال الصحاف، في بيان، إن "العراق معنيّ بتسلّم الإرهابيّين الدواعش، الذين يحملون الجنسيّة العراقيّة وعوائلهم، وسيُحاكَمون في المحاكم العراقـيّة وفق القوانين النافذة".

وأضاف الناطق باسم الخارجية العراقية، "العراق غير معنيّ بالإرهابيّين الأجانب، الذين قاموا بعمليّات إرهابيّة خارج العراق، وعلى دولهم أن تتكفل بهم".

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن القوات الأمريكية نقلت نساء من زوجات أعضاء تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) من مخيم الهول، في شرق مدينة الحسكة شمال سوريا، بالتزامن مع تحليق مكثف للحوامات الأمريكية في الأجواء.

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ونقلت (سانا) اليوم، إن "قوات الاحتلال الأمريكية تنقل نساء من زوجات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة بالتزامن مع تحليق مكثف لحوامات الاحتلال في أجواء المخيم".

وأعلنت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، قبل أيام أن موسكو قلقة من وضع حراسة مسلحي داعش الإرهابيين المحتجزين بعد بدء العملية التركية شمال سوريا.

وقالت زاخاروفا: "استغل الإرهابيون موجة التوتر، وقاموا بتنشيط شبكة الخلايا النائمة، وفي هذا الصدد، فإن قضية حراسة الأسرى من داعش، المحتجزين في سجون شرقي الفرات وأفراد أسرهم تثير قلقًا كبيرًا، فهم يتواجدون في معسكرات للنازحين، بما في ذلك في مخيم الهول، الذي يحتوي على 70 ألف شخص".

وتحذر العديد من الدول من هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين يحتجزهم الأكراد منهم هربا من منطقة شمال شرق سوريا.

وقال مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، إنه يشعر بالقلق من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وهروب مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) الأسرى، لكنه لم يتطرق إلى الهجوم التركي على فصيل كردي سوري في المنطقة، والذي بدأ قبل أسبوع، حسب "رويترز".