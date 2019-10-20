القسم الثاني.. شباب المحمدية يعود للصدارة و”الكاك” والكوكب يحققان فوزهما الأول

عاد فريق شباب المحمدية لصدارة القسم الثاني من البطولة الاحترافية، بعد تغلبه اليوم الأحد، على ضيفه الوداد الفاسي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس.

ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 10، متفوقا بفارق الأهداف عن شباب بنجرير، الذي انهزم أمام مضيفه شباب أطلس خنيفرة بهدفين مقابل هدف واحد.

وتمكن أولمبيك الدشيرة من الانفراد بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، بعد تفوقه على ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات بهدفين لهدف واحد.

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وشهدت الجولة الخامسة، تحقيق فرق الكوكب المراكشي والنادي القنيطري ووداد تمارة، فوزهم الأول هذا الموسم، حيث فاز “أبناء البهجة” على شباب السوالم بهدف نظيف، في حين عاد “الكاك” بفوز ثمين من ميدان مضيفه اتحاد سيدي قاسم بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تغلب الوداد بهدف دون رد على شباب الريف الحسيمي.

وانتهت مباراتا المغرب الرياضي الفاسي الراسينغ البيضاوي، والاتحاد البيضاوي جمعية سلا، بالتعادل، إذ سيطر البياض على لقاء “الماص” و”الراك”، في حين حسم التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، مواجهة “الطاس” والجمعية السلاوية.