رقص وغناء وحب.. الوجه الآخر لاحتجاجات لبنان – فيديو

تشهد لبنان، منذ الخميس الماضي، احتجاجات، ومظاهرات شعبية، على خلفية قرارات حكومية تقضي بفرض رسوم، وضرائب جديدة في ظل ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة.
وفي ظل المطالبة بتنحي الحكومة، عرفت المظاهرات العديد من المواقف الطريفة، وغير المعهودة في الاحتجاجات، ننقلها لكم في الفيديو التالي:
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