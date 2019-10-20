البطولة الاحترافية.. ثنائية الرحولي تقود الجيش لهزم السريع وتحقيق فوزه الأول

تمكن فريق الجيش الملكي، من تحقيق فوزه الأول في البطولة الاحترافية هذا الموسم، بعدما تغلب اليوم الأحد، على ضيفه سريع واد زم بهدفين دون رد، ضمن مباريات الأسبوع الرابع.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنتها أرضية المجمع الرياضي الأمير عبد ﷲ، بالرباط، بالتعادل دون أهداف.

ونجح الفريق العسكري في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 72 من افتتاح حصة التسجيل عن طريق البديل عماد الرحولي، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويفرض نفسه نجما للقاء، بتوقيعه الهدف الثاني عند الدقيقة 86، في حين فشل ساليف إبراهيم كوليبالي في تقليص الفارق للزوار، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة، طرد لاعب من كل فريق، حمزة مجاهد من الجيش الملكي، وعقيد حارس مرمى سريع واد زم، ليمنح هذا الفوز العساكر ثلاث نقاط ثمينة جعلتهم يرتقون للمركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد السريع عند نقطة وحيد في المركز الثالث عشر.