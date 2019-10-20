ملعب “مولاي عبد الله” جاهز لاستضافة مباراة الجيش والجماهير يستعدون لرفع “تيفو” – صور

عاد فريق الجيش الملكي أخيرا لمعقله، الجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك بعد أن غاب عنه منذ انطلاق منافسات هذ الموسم، بسبب إغلاقه للإصلاح.

وسيستقبل الفريق العسكري، بعد قليل، سريع واد زم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية، وأمله هو البصم على أول انتصار له هذا الموسم، ومحو النتائج السلبية التي حققها في الدوريات الأخيرة في البطولة، أو خروجه من كأس العرش، على يد الدفاع الحسني الجديدي، من دور الثمن.

أرضية الملعب، التي كانت قد تضررت كثيرا بسبب احتضانها الألعاب الإفريقية، تبدو في حلة جيدة، كما ن الجماهير يرتقب أن تكون حاضرة بقوة في هذه المباراة.

وتابع “اليوم24″، عدد من أنصار الفريق، خاصة أعضاء “الأولترا”، الذين دخلوا الملعب، قبل حوالي 3 ساعات، وانهمكوا في التحضير لـ”تيفو” سيتم رفعه مع انطلاق المباراة.

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إليكم صور من الملعب، وكذا تحضير الجماهير لـ”التيفو”: