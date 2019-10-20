فيديو على “واتساب” يخلق الهلع بين البيضاويين.. والأمن يخرج عن صمته

باشرت ولاية أمن الدار البيضاء، تحرياتها المكثفة، بعد انتشار مقطع صوتي متداول بين مستخدمي تطبيقات التراسل الفوري (الواتساب) على الهواتف المحمولة، ورد فيه أن أشخاصا يقترفون سرقات تحت التهديد بأسلحة بيضاء بشارع أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، وذلك بالاستعانة بسيارة سوداء اللون.

وكشف بلاغ لمديرية الامن الوطني، اليوم الأحد، أن بعد تحريات مكثفة بشأن هذا الشريط، اتضح أنه يتعلق بجريمتي سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك ارتكبها ثلاثة أشخاص، بتاريخ 16 أكتوبر الجاري بمدينة الدار البيضاء.

ومكنت العمليات الأمنية المنجزة وقتها، بتنسيق بين المناطق الأمنية بكل من أنفا وبنمسيك ومولاي رشيد، يضيف المصدر ذاته، من توقيف المشتبه فيهم مباشرة بعد ارتكابهم لهذه الأفعال الإجرامية، وهم ثلاثة جانحين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و28 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، والذين أحيلوا على النيابة العامة المختصة مباشرة بعد استيفاء أمد الحراسة النظرية وانتهاء إجراءات البحث القضائي.