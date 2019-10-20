شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كيف تستغل قطر النفوذ التركي في الصومال لنشر الإرهاب ؟ والان مع التفاصيل

يحاول تنظيم الحمدين في قطر إستغلال النفوذ التركي في الصومال، لإستكمال مشروعها الإرهابي في أفريقيا، وهو مشروع تصدت له دول المقاطعة العربية في وقت سابق .

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قطر بدأت تخطط لسحب ادارة ميناء ومطار مقديشو من تركيا لكونه يدر ارباحا بملايين الدولارات سنويا، حيث يتوقع أن ينفق هذا الدخل على نشر الارهاب في افريقيا .

وأرسل أمير قطر تميم بن حمد، وفداً سرياً للقاء الرئيس الصومالي لتنفيذ المشروع، وإقناع الرئيس الصومالي بسحب الامتيازات نم تركيا واعطائها لقطر .

وعرض الوفد القطري على الرئيس الصومالي دفع اي التزامات مالية او شروط جزائية جراء الغاء الامتيازات التركية لمطار مقديشو .